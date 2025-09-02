La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año

Un total de 14 muertes violentas, una treintena de asesinatos no consumados y el doble de secuestros que hace un año. Los datos del último ... Balance de Criminalidad, hechos públicos por el Ministerio del Interior, confirman la escalada de la violencia que ha experimentado Málaga en el primer semestre de 2025.

Los crímenes, en estos seis meses, han crecido en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, pasando de 12 a 14. El primero ocurrió nada más comenzar el año, el 4 de enero, cuando un hombre de 70 años fue arrestado tras, presuntamente, matar a tiros a su compañero de piso en la barriada de Maqueda.

Un par de semanas después, el padre Richard Gross, que era natural de Boston y tenía 80 años, fue hallado sin vida y con signos de violencia en el piso turístico en el que se alojaba, en pleno Centro. La Policía Nacional detuvo a los dos presuntos autores, acusados de matar al turista tras realizarle un 'mataleón' durante un robo.

A esta cifra negra se suman también las muertes que se enmarcan en la lacra de la violencia de género, de las que fueron víctimas en estos meses Lina (de 48 años, en Benalmádena), Pilar (53 años, en Marbella) y Zunilda (43 años, en Marbella).

El crimen organizado también ha dejado un reguero de sangre en la Costa del Sol en los seis primeros meses del año. Cabe recordar el sobresalto vivido a finales de mayo en Fuengirola, donde se produjo una doble ejecución en un pub del municipio. Las víctimas, dos escoceses, fueron asesinadas a disparos cuando disfrutaban de un partido de fútbol en la terraza de un bar, sin que a los autores les importara la presencia del resto de testigos.

Entre esas 14 víctimas mortales se incluyen también las de la violencia familiar, como la mujer de 68 años supuestamente asesinada por su hijo, de 46 años, con un hacha en su vivienda, en la barriada malagueña de Los Prados; o el crimen ocurrido en Caleta de Vélez, donde un varón de 45 años presuntamente mató a su padre, de 70, en el transcurso de una pelea.

Son algunas de las tragedias asociadas a la violencia que han tenido a la provincia de Málaga como escenario, pero, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, en este periodo, además, se han registrado otros 29 intentos de homicidios y asesinatos en grado de tentativa (cuatro más que en los mismos meses de 2024), ya que las víctimas sobrevivieron al ataque.

Secuestros

Llama también la atención el incremento de los secuestros que han tenido lugar en Málaga en los primeros seis meses, que prácticamente doblan a los que se produjeron en el primer semestre de 2024. Han sido nueve en total, mientras que el año pasado fueron cinco.

Uno de ellos fue el ocurrido el pasado marzo en Vélez-Málaga, donde tres encapuchados provistos de armas cortas irrumpieron en el negocio de un hombre, de 58 años y, tras encañonarlo, se lo llevaron en el maletero de un vehículo. Todo sucedió en presencia de la mujer del empresario, dedicado al sector de la automoción, que fue liberado horas después con magulladuras y contusiones, que fueron fruto de una paliza.

Otra detención ilegal incluida en la estadística del Ministerio del Interior se saldó con cuatro menores detenidos en Málaga. Sucedió también en marzo, cuando un grupo de adolescentes, tras amenazar a un menor con machetes y cuchillos, lo retuvieron en un piso para que les dijera dónde estaba su hermano, con el que habrían tenido rencillas previas.

Resto de criminalidad

Estos tres delitos, los más cruentos de la estadística, son los que han provocado que el balance de la criminalidad convencional se salde en la provincia con un ligero repunte, del 0,4 por ciento, ya que el resto de tipologías penales han experimentado un descenso.

Los que más han bajado son los delitos patrimoniales y, dentro de este grupo, los robos con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones con un 19,3 por ciento menos que en los mismos meses del ejercicio anterior. En total, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido constancia de 1.712 casos; es decir, 415 menos que en el primer semestre de 2024.

También han bajado, aunque en menor medida, los robos con violencia en un 8,4 por ciento, con 808 delitos de este tipo (74 menos). Los hurtos, aunque siguen siendo los delitos más denunciados en la provincia, han experimentado igualmente un descenso, que en este caso es del 4,4 por ciento, con un total de 12.041.

Los delitos contra la indemnidad sexual se mantienen prácticamente en los mismos índices, con dos denuncias al día y un caso de violación cada dos. En estos seis meses los Cuerpos policiales han tenido constancia de 382 casos, siete menos que en el ejercicio anterior.

Lo que sí han vuelto a subir son los ciberdelitos, que se excluyen de la estadística de delitos convencionales, con un incremento del 5,3 por ciento y un total de 9.842 causas, casi 500 más que en 2024. De nuevo, esta cifra se ve engrosada principalmente por las estafas informáticas, con 8.439 casos, lo que implica una media de 47 al día.