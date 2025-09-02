Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año

Los delitos más cruentos experimentan un repunte en el primer semestre mientras, según el Ministerio del Interior, el resto de la criminalidad convencional baja en la provincia

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:17

Un total de 14 muertes violentas, una treintena de asesinatos no consumados y el doble de secuestros que hace un año. Los datos del último ... Balance de Criminalidad, hechos públicos por el Ministerio del Interior, confirman la escalada de la violencia que ha experimentado Málaga en el primer semestre de 2025.

