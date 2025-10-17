Dos policías sujetan durante 20 minutos a un hombre que saltó al vacío en Vélez-Málaga

Intervención heroica este viernes de dos policías nacionales, que han sujetado durante 20 minutos a un hombre, de 31 años, que saltó al vacío desde ... un segundo piso en el núcleo urbano veleño de Torre del Mar. La intervención de los agentes ha permitido que los vecinos pusieran colchones y el individuo amortiguara la caída, salvando así su vida.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana de este viernes, sobre las siete de la mañana, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas que avisaban de un varón alterado en una vivienda de Torre del Mar; uno de los alertantes también informaba de que el individuo quería tirarse por la ventana.

De esta manera, el centro coordinador ha movilizado a agentes de Policía Local y de Policía Nacional, a los bomberos y a los servicios sanitarios. A su llegada, los efectivos han encontrado a un hombre muy agitado, presumiblemente bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

Los facultativos, por su parte, han atendido al hombre tras su caída y lo han evacuado al Hospital Comarcal de la Axarquía, donde ya se recupera y no se teme por su vida. En cuanto a los policías nacionales que lo han asistido, han sufrido fisuras en la muñeca y en el antebrazo, respectivamente.