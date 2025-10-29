Dos detenidos por la muerte de un policía de Portugal embestido por una narcolancha

La investigación de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal y de la Guardia Civil ha permitido detener a dos autores implicados presuntamente en la ... muerte de un agente del país luso tras ser embestido por una narcolancha en aguas transfronterizas del río Guadiana.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press la detención de estas dos personas, constatando que una de ellas es de nacionalidad española. Uno de los arrestados presuntamente era el tripulante de la narcolancha y el segundo conducía el vehículo encargado en tierra de dar apoyo a la embarcación.

La Guardia Civil de Huelva y la Guardia Nacional Republicana mantenían activo un amplio dispositivo para localizar a los tripulantes de una narcolancha que el lunes por la noche embistió a una patrullera portuguesa en aguas transfronterizas del río Guadiana, entre Huelva y Portugal, y que causó el fallecimiento de un agente de la GNR y tres heridos del mismo cuerpo policial.

Según informó este martes el Instituto Armado en una nota, la narcolancha fue avistada por la Guardia Civil en la costa de Huelva, por lo que se facilitó la información a las autoridades policiales portuguesas que, debido a la cercanía de su patrullera en la zona, se aproximaron al lugar hasta la llegada del apoyo del Servicio Marítimo Provincial de Huelva.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.15 (hora local) en la zona de Alcoutim, en el distrito de Faro. Las fuerzas de seguridad actuaron tras recibir una alerta sobre una lancha que circulaba a gran velocidad por el río, lo que derivó en un choque que se saldó con tres heridos y con una víctima mortal, el cabo Pedro Silva.

La lancha apareció en llamas a un par de kilómetros del lugar del impacto, mientras que sus tripulantes huyeron. Fuentes de la GNR citadas por la agencia Lusa han apuntado que, por las características de la embarcación y la velocidad a la que navegaba, la principal hipótesis es que pueda estar vinculada al narcotráfico. La Policía Judicial portuguesa se ha hecho cargo de las investigaciones.