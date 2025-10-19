Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Málaga

Dos condenados por defraudar más de 117.000 euros a la Seguridad Social con falsos contratos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebaja la pena inicialmente impuesta y también la cantidad defraudada, que fija en 117.199,71 euros

EP

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:54

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a dos hombres por fraude a la Seguridad Social con falsos contratos y ... altas para la regularización de la residencia de extranjeros o conseguir prestaciones de desempleo sin tener derecho. No obstante, rebaja la pena inicialmente impuesta y también la cantidad defraudada, que fija en 117.199,71 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos condenados por defraudar más de 117.000 euros a la Seguridad Social con falsos contratos

Dos condenados por defraudar más de 117.000 euros a la Seguridad Social con falsos contratos