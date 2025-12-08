Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos años de cárcel por amenazar en Málaga a una joven con publicar en redes sociales fotos de carácter sexual

También se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años y a indemnizarla con 1.500 euros por el daño moral causado

Europa Press

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:02

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por coaccionar a una joven con hacer públicas en redes sociales fotos de carácter sexual. Así, ... se le impone una pena de dos años de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años y a indemnizarla en la cantidad de 1.500 euros por el daño moral causado.

