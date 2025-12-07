Doble rescate en Frigiliana: heridos una mujer y un hombre en sendos accidentes en la sierra

Dos excursionistas han tenido que ser rescatados este domingo en Frigiliana en sendas intervenciones desarrolladas en distintas rutas del término municipal, según han confirmado a ... SUR fuentes de los servicios de emergencia. La jornada festiva ha obligado a movilizar a la Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local y servicios sanitarios ante dos caídas de consideración en zonas de difícil acceso.

El primer aviso se produjo sobre las 13.00 horas, cuando una mujer de 58 años, de nacionalidad española y procedente de Guadalajara, sufrió una rotura de tibia y peroné en la pierna izquierda mientras realizaba una ruta por el paraje comprendido entre Pozo Lizar y el Pozo de Batán, junto al río Higuerón. La senderista iba acompañada de un hombre cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo, sin posibilidad de continuar.

Hasta la zona se desplazó el GREIM de la Guardia Civil. Los agentes del Instituto Armado portearon a la mujer hasta un lugar seguro, donde fue atendida también por efectivos de la Policía Local de Frigiliana y una ambulancia. Tras una primera valoración, la mujer fue inmovilizada y evacuada hasta un punto accesible para su posterior traslado al Hospital Comarcal de la Axarquía.

Horas más tarde, ya por la tarde, sobre las 19.00 horas, se activó un segundo operativo en la ruta de los Cahorros del río Higuerón. En esta ocasión, el herido fue un hombre de 70 años, de nacionalidad holandesa y vecino de Torrox, que sufrió una caída desde 1,5 metros de altura, lo que le provocó una fractura de cadera.

La intervención fue coordinada por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), junto con la Guardia Civil y Policía Local, que lograron estabilizar al senderista y trasladarlo hasta una ambulancia para su evacuación sanitaria. «Es una zona muy frecuentada los fines de semana y las caídas suelen producirse en pasos estrechos o desniveles pronunciados», señalaron fuentes municipales.

Ambos accidentes se produjeron en rutas muy transitadas por excursionistas en esta época del año. Desde el Ayuntamiento y los cuerpos de emergencia recuerdan la importancia de extremar la precaución, especialmente en tramos con desniveles pronunciados o terrenos escarpados como la sierra de Frigiliana.