Imagen de uno de los excursionistas rescatados este domingo en Frigiliana. SUR

Doble rescate en Frigiliana: heridos una mujer y un hombre en sendos accidentes en la sierra

Una turista de Guadalajara de 58 años sufre una rotura de tibia y peroné y un holandés de 70 una fractura de cadera en la zona del río Higuerón

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:11

Comenta

Dos excursionistas han tenido que ser rescatados este domingo en Frigiliana en sendas intervenciones desarrolladas en distintas rutas del término municipal, según han confirmado a ... SUR fuentes de los servicios de emergencia. La jornada festiva ha obligado a movilizar a la Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local y servicios sanitarios ante dos caídas de consideración en zonas de difícil acceso.

