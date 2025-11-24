Nueve detenidos, entre ellos un policía local, por introducir partidas de droga en Torremolinos y Benalmádena

Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas por introducir partidas de drogas en los municipios de Torremolinos y Benalmádena. Las investigaciones se ... iniciaron, precisamente, tras detectar la presencia de algunos cabecillas de una organización criminal suministrando partidas de cocaína a traficantes locales de la zona. Parte de los arrestados cuentan con un amplio historial delictivo -destaca su vinculación con el tráfico de drogas y otros delitos- y son integrantes de un conocido clan afincado en el distrito este de la capital. Un agente de la policía local de Málaga -en activo- ha resultado detenido por su implicación en los hechos. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión.

La investigación se inicia a mediados del pasado mes de junio por el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena.

Las pesquisas y una ardua investigación -dado el perfil criminal de los investigados- posibilitó la identificación de los mismos y centrar los domicilios y vehículos que utilizaban. Además, averiguaron el rol que desempeñaban cada uno de ellos, así como los principales puntos de distribución de las sustancias estupefacientes: las barriadas malagueñas de El Palo y Churriana. Destacando dos fincas, situadas frente a la playa de El Palo, controladas por uno de los clanes implicados, que contaba con una superficie de 1.600 metros cuadrados y numerosas ampliaciones anexas e ilegales que convertían a este lugar en un auténtico laberinto. En ellos se procedió a la entrada y registro por ser domicilios relacionados con la organización. Para acceder a la misma los agentes tuvieron que escalar el muro perimetral y acceder por una ventana para evitar que el principal investigado se deshiciese de la droga o pudiese huir.

Cuatro registros en Málaga

En el conjunto del operativo se llevaron a cabo un total de cuatro registros, todos en Málaga capital y en los mismos se obtuvieron un total de 20 kilos de cocaína, 128 gramos de hachís, fármacos, más de 37.000 euros, cuatro vehículos y varias armas- un fusil, una pistola simulada y una arma blanca prohibida- y munición.

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión.

Tras la puesta a disposición de los mismos, el juzgado decretó el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.