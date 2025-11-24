Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parte de la droga incautada en la operación. P. N.

Nueve detenidos, entre ellos un policía local, por introducir partidas de droga en Torremolinos y Benalmádena

Casi todos los arrestados cuentan con un amplio historial delictivo y algunos son integrantes de un conocido clan afincado en el distrito este de Málaga capital

SUR

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas por introducir partidas de drogas en los municipios de Torremolinos y Benalmádena. Las investigaciones se ... iniciaron, precisamente, tras detectar la presencia de algunos cabecillas de una organización criminal suministrando partidas de cocaína a traficantes locales de la zona. Parte de los arrestados cuentan con un amplio historial delictivo -destaca su vinculación con el tráfico de drogas y otros delitos- y son integrantes de un conocido clan afincado en el distrito este de la capital. Un agente de la policía local de Málaga -en activo- ha resultado detenido por su implicación en los hechos. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión.

