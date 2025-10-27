Detenidos dos carteristas que se gastaron 980 euros en zapatillas de lujo con una tarjeta robada en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a dos carteristas en el centro de Málaga que usaron parte del botín para renovar su armario. Tras los hechos, ... los presuntos autores habrían comprado zapatillas por valor de 980 euros con una tarjeta sustraída.

El encargado de la tienda los recordaba aún pues se habían presentado como moldavos sin serlo y, además, habían comprado dos pares de zapatillas de marcas de lujo. Al día siguiente, los agentes encontraron a dos individuos, de 23 años, con actitud vigilante por el centro de la ciudad, coincidiendo con las características físicas aportadas por el dueño de la tienda y procedieron a su detención, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició cuando una víctima de un hurto al descuido, en pleno centro de la ciudad, denunció los hechos en la Oficina de Denuncias de la Comisaría Provincial de Málaga. Los integrantes del Grupo Zonal de Hurtos, tras tener conocimiento, iniciaron las diligencias pertinentes, entrevistándose con el encargado de la tienda donde se había detectado una compra no autorizada con una de las tarjetas de crédito sustraída.

Después de entrevistarse con el dueño del comercio y obtener información --como las características físicas de los dos presuntos autores--, los agentes regresaron a la zona céntrica de la ciudad donde, al día siguiente, pudieron identificar a dos hombres que estaban por las calles con una actitud sospechosa y vigilante, propia de carteristas en busca de nuevas víctimas.

Fue entonces cuando fueron identificados y detenidos como presuntos autores del citado hurto, no obstante en el registro realizado con posterioridad no se pudieron recuperar ni el monedero ni las zapatillas de marca adquiridas con la tarjeta sustraída.

Tras la lectura de derechos y su puesta a disposición judicial, una vez acabadas las diligencias policiales, ambos fueron puestos en libertad por la autoridad judicial competente.

Así, habiendo pasados varios días desde la detención de estos dos jóvenes, los agentes prosiguieron con sus labores propias de prevención de hurtos, localizando de nuevo a los mismos en una calle céntrica de la capital malagueña. De nuevo mostraban una actitud vigilante, estando acompañados esta vez por una tercera persona, un varón de 51 años.

Al parecer, al observar a los individuos no pasó desapercibido para los agentes un pequeño detalle: los dos jóvenes paseaban con las lujosas zapatillas puestas, ambas compradas fraudulentamente y que no habían sido localizadas en el registro previo.

Esta vez sí, fueron intervenidas y recuperadas --valoradas en 380 y 600 euros respectivamente--. Asimismo, el tercer individuo que les acompañaba resultó arrestado por constarle una requisitoria en vigor por un hecho similar, un hurto, en la provincia de Alicante.