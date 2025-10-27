Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenidos dos carteristas que se gastaron 980 euros en zapatillas de lujo con una tarjeta robada en Málaga

Al día siguiente, los agentes encontraron a dos individuos, de 23 años, con actitud vigilante por el centro de la ciudad

EP

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:12

La Policía Nacional ha detenido a dos carteristas en el centro de Málaga que usaron parte del botín para renovar su armario. Tras los hechos, ... los presuntos autores habrían comprado zapatillas por valor de 980 euros con una tarjeta sustraída.

