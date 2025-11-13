Detenido en Rincón por robar a su pareja joyas valoradas en 15.000 euros
La investigación, enmarcada en la denominada operación 'Jolisis', se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima
EP
Málaga
Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:37
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Rincón de la Victoria han detenido a un hombre como supuesto autor de la comisión ... de un delito de hurto por, al parecer, robar joyas a su pareja.
La investigación, enmarcada en la denominada operación 'Jolisis', se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima en dependencias de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria. La mujer denunciaba la desaparición de varias piezas de joyería de alto valor sentimental, cuya valoración económica rondaría los 15.000 euros.
Las diligencias practicadas por los agentes permitieron determinar que el supuesto autor del robo era su pareja sentimental que, valiéndose de la confianza derivada de la relación, sustrajo las joyas sin consentimiento de la propietaria, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.
Con todos los datos recabados en la investigación se procedió a la detención del supuesto autor del hecho en la localidad almeriense de Carboneras donde residía, realizándose, previa autorización judicial, el registro en su domicilio.
La investigación ha confirmado que esta persona vendió en un local autorizado para la compra-venta de oro de la localidad de Málaga varias de las piezas sustraídas por un valor de 7.000 euros. El detenido ha pasado a disposición judicial por la supuesta comisión de un delito de hurto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión