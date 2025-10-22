Detenido en Mijas por llevar en el coche 21 gramos de cocaína y gran cantidad de dinero en efectivo

La Policía Local de Mijas ha detenido a un hombre que llevaba en el coche 21 gramos de cocaína y una gran cantidad de dinero ... en efectivo. Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 18 cuando agentes del cuerpo municipal de seguridad observaron a un hombre con actitud sospechosa en un vehículo aparcado en la avenida de España de la zona de Calahonda. El individuo, tras observar la presencia policial, intentó marcharse rápidamente del lugar.

Los policías lo interceptaron y, tras identificarlo y realizar un registro, encontraron multitud de envoltorios con cocaína (21 gramos) y gran cantidad de dinero en efectivo que fueron intervenidos.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y fue trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.