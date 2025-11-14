Detenido en Málaga por cinco robos en el interior de vehículos mediante un mando inhibidor

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 32 años, por el robo en el interior de vehículos en Málaga mediante mando inhibidor. El ... modus operandi consistía en impedir la señal de activación del cierre centralizado de los coches de las víctimas a través de un mando a distancia, consiguiendo que los mismos permanecieran abiertos para poder acceder a su interior.

Todos los hechos se habrían producido en aparcamientos públicos cercanos a hoteles del centro de la capital malagueña, siendo las víctimas turistas que se encontraban de vacaciones en la ciudad, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo II de la Comisaría de Distrito Centro, se inició a raíz de varias denuncias relacionadas con el robo en interior de vehículos. Las víctimas eran turistas que habían aparcado sus turismos en garajes públicos del centro de la ciudad, donde los coches habían quedado perfectamente cerrados. Cuando regresaban a los mismos se percataban de la sustracción de sus pertenencias.

Los vehículos objeto del robo no mostraban signos de forzamiento y de todos ellos se habían sustraído pertenecías de gran valor económico, equipajes y enseres de viajeros que pasaban unas vacaciones en la ciudad.

Ante estos hechos los agentes concluyeron que, el presunto autor debía de observar el momento en el que las víctimas dejaban todo su equipaje en el coche para, posteriormente, dirigirse al mismo y sustraer lo que se encontraba en su interior. Previamente, el mismo habría anulado la señal de cierre del turismo mediante un inhibidor de frecuencias.

Así, a través del visionado de las grabaciones aportadas por los citados aparcamientos, además de otras gestiones de investigación, se pudo determinar que el presunto autor habría estado implicado en hechos similares con anterioridad y al que le consta una orden de alejamiento --decretada por el Juzgado de Instrucción número 13-- consistente en la prohibición de acudir a la provincia de Málaga.

Los investigadores establecieron un dispositivo especial de vigilancia y seguimiento para localizar y detener al hombre. Finalmente, consiguieron detectarlo cuando abandonaba uno de los garajes públicos donde se habían producido alguno de los hechos denunciados, teniendo en su poder el mando inhibidor de frecuencias que utilizaba para cometer los robos.

Además, en el momento de su arresto se pudo comprobar que conducía un vehículo a motor sin tener ningún permiso que lo habilite para ello. Al investigado, que ya ha pasado a disposición judicial, se le imputan cinco delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, un delito de quebrantamiento de condena y un delito contra la seguridad vial.