Detenido el conductor de un vehículo con 41 kilos de hachís por la A-7 a la altura de San Roque
Durante la identificación el conductor emprendió la huida conduciendo a gran velocidad por la autovía, sentido Málaga
EP
San Roque
Martes, 25 de noviembre 2025, 12:44
Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de conducción temeraria ... tras ser sorprendido transportando 41 kilos de hachís ocultos en el interior de un vehículo en la A-7 a la altura del término municipal de San Roque (Cádiz).
Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre, cuando agentes pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Algeciras interceptaron un vehículo al objeto de notificarle una infracción de tráfico en la carretera A-7, término municipal de San Roque.
Durante la identificación el conductor emprendió la huida conduciendo a gran velocidad por la A-7 sentido Málaga, realizando maniobras temerarias tendentes a evitar la acción policial y poniendo en grave peligro al resto de usuarios de la vía, según ha indicado la Guardia Civil.
Finalmente, fue detenido como presunto autor de un delito de conducción temeraria y otro contra la salud pública por tráfico de drogas tras encontrarse en el vehículo un total de 414 tabletas de hachís que arrojaron un peso de 41,200 kilogramos.
