Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido el conductor de un vehículo con 41 kilos de hachís por la A-7 a la altura de San Roque

Durante la identificación el conductor emprendió la huida conduciendo a gran velocidad por la autovía, sentido Málaga

EP

San Roque

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de conducción temeraria ... tras ser sorprendido transportando 41 kilos de hachís ocultos en el interior de un vehículo en la A-7 a la altura del término municipal de San Roque (Cádiz).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  4. 4 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  8. 8 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  9. 9

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  10. 10

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido el conductor de un vehículo con 41 kilos de hachís por la A-7 a la altura de San Roque

Detenido el conductor de un vehículo con 41 kilos de hachís por la A-7 a la altura de San Roque