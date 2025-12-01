Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer de 28 y 18 años por presunto trucaje de máquinas recreativas en grandes áreas ... comerciales de Málaga.

Los sospechosos empleaban un dispositivo electrónico que, tras aproximarlo al datáfono de las cabinas de juego, provocaba una reacción en el sistema operativo, activando su funcionamiento, sin el correspondiente pago, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, bajo este modus operandi, los investigados obtenían ristras de tickets que, posteriormente, canjeaban por premios. Se estima en más de 8.000 euros el perjuicio económico causado a la empresa perjudicada.

La investigación, llevada a cabo por investigadores adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Centro, se iniciaba tras la denuncia del responsable de unas máquinas recreativas ubicadas en dos galerías comerciales en la capital malagueña.

El afectado denunciaba cuantiosos daños a las máquinas, así como la obtención fraudulenta de premios, a raíz de la manipulación irregular de las mismas.

Los agentes se centraron en identificar a los presuntos responsables, dos jóvenes que se valían de un dispositivo electrónico --a modo de inhibidor-- con el que conseguían engañar al sistema operativo de las máquinas.

Con tan solo arrimar el artilugio al datáfono, y sin pasar por caja, los intrusos conseguían activar el mecanismo de juego y obtener tickets para su posterior canje por premios, en el área de atención al cliente de los salones recreativos.

Máquinas inoperativas

Estas prácticas continuadas en el tiempo no pasaron inadvertidas para la compañía perjudicada, pues las máquinas quedaban inoperativas con la reiteración de la referida maniobra.

Con la colaboración de la seguridad privada de una gran superficie comercial, finalmente agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Móvil detenían a los dos sospechosos cuando se disponían a realizar una nueva incursión delictiva el pasado 21 de noviembre.

En una inspección de las pertenencias del varón detenido, los agentes le intervinieron un aparto electrónico que presumiblemente era el empleado para la inutilización de los datáfonos de las máquinas. De los hechos se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial competente.