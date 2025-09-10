Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga

El hombre, vecino de Carranque, asegura que siguió los pasos de un grafitero británico que dibuja unos genitales sobre los socavones de las carreteras para que los arreglen

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:18

Ricky Navarro tiene 49 años, es vecino de Carranque y, según sostiene, lleva años viendo el mismo «boquete» en el asfalto de un paso de ... peatones situado frente a su casa. Harto de encontrarse con el bache a diario, decidió buscar un modo de señalizarlo que no pasara inadvertido. Y no se le ocurrió otra cosa que dibujar con pintura roja unos genitales que abarcaran toda la superficie de asfalto deteriorada. Lo que no esperaba es que justo en ese momento pasara por allí una patrulla de la Policía Local de Málaga, que lo pilló in fraganti y lo ha denunciado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  7. 7

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga

Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga