Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga

Ricky Navarro tiene 49 años, es vecino de Carranque y, según sostiene, lleva años viendo el mismo «boquete» en el asfalto de un paso de ... peatones situado frente a su casa. Harto de encontrarse con el bache a diario, decidió buscar un modo de señalizarlo que no pasara inadvertido. Y no se le ocurrió otra cosa que dibujar con pintura roja unos genitales que abarcaran toda la superficie de asfalto deteriorada. Lo que no esperaba es que justo en ese momento pasara por allí una patrulla de la Policía Local de Málaga, que lo pilló in fraganti y lo ha denunciado.

La pintada, que él mismo grabó en vídeo y subió a su cuenta de TikTok, la hizo sobre las tres y media de la tarde de este lunes, al volver del trabajo, en el paso de peatones situado en el cruce entre las calles Virgen de la Paloma y Virgen de la Cabeza. Reconoce que andaba contrariado por un tema laboral. «Había tenido un mal día», confiesa Ricky Navarro, «así que me fui a MediaMarkt y compré por 8,50 euros un spray para denunciar la existencia del bache, a ver si lo arreglan de una vez».

Pero, ¿por qué unos genitales? Asegura que se inspiró en 'Wansky', un grafitero anónimo británico que se dedica a pintar unos grandes genitales sobre los socavones que encuentra en las calles y las carreteras de Manchester para forzar a las autoridades a repararlos. «Soy motero, tengo una Harley y sé el peligro que suponen los baches. Un amigo perdió una pierna por uno de ellos. Por eso decidí hacer algo», explica.

Cuando estaba grabando el vídeo, casualmente pasó por allí una patrulla de la Policía Local de Málaga, que lo sorprendió con el móvil en una mano y el spray en la otra. Los agentes lo identificaron -«fueron muy simpáticos»- y lo han sancionado por una infracción a la ordenanza de convivencia por hacer pintadas en la vía pública, lo que le puede acarrear una multa de más de 250 euros. «El primer grafiti de mi vida y me pillan. No valgo para delincuente... », se lamenta Ricky con sorna, que quiso denunciar la existencia de un bache y acabó siendo él el denunciando.