Denuncia el robo de 5.400 euros tras sufrir el asalto de dos hombres armados y acaba detenido
El hombre aseguró ante la Policía que se lo llevaron a una zona boscosa y lo ataron de pies y manos
EP
Viernes, 3 de octubre 2025, 16:12
Denunció haber sido víctima de un robo violento supuestamente perpetrado en el Puerto de Santa María y dio todo lujo de detalles, pero la investigación ... llevada a cabo por el grupo UDEV del municipio gaditano echó toda su historia por alto y, al final, acabó detenido.
Los hechos se remontan al pasado 10 de septiembre cuando un hombre, residente en Don Benito (Badajoz), acudió a dependencias policiales para denunciar que había sido asaltado por dos individuos armados mientras esperaba en su coche a efectuar la supuesta compra de varios perros, según ha indicado la Policía en una nota. Aseguró que los agresores lo amenazaron, lo introdujeron en su vehículo y lo trasladaron hasta una zona boscosa, donde lo ataron de pies y manos antes de abandonarlo, y le robaron los 5.400 euros que llevaba consigo para la compra de los animales.
Pero las pesquisas, asumidas por el grupo UDEV de El Puerto de Santa María, que se prolongaron durante casi un mes, determinaron que el denunciante ni se encontraba en el lugar señalado ni en el momento en que aseguró haber sido víctima del delito.
Ante las pruebas reunidas, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de denuncia falsa y estafa. Durante su declaración, y una vez confrontado con las evidencias recabadas por los investigadores, el detenido terminó reconociendo la falsedad de los hechos denunciados.
El caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de El Puerto de Santa María, que continuará con la tramitación de las diligencias judiciales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión