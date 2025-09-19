Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuatro acusados por el crecepelo en omeprazol suministrado a niños, a juicio en Málaga

El error en el suministro del minoxidil afectó a 21 menores con edades entre los dos meses y los siete años y residentes en las comunidades de Cantabria, Valencia y Andalucía

Europa Press

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:42

El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral por el caso del crecepelo (minoxidil) que les fue suministrado ... en omeprazol (protector de estómago) en 2019 a niños de distintas edades y residentes en varias comunidades autónomas por error, causa en la que hay acusadas cuatro personas y una empresa. La vista se celebrará en un juzgado de lo Penal.

