Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Condenado en Málaga a 11 años por abusar de su hijastra y le piden 6 más por tocamientos a su hijo

Los hechos habría sucedido de forma continuada en el tiempo y han dado lugar a la suspensión del régimen de visitas sobre el menor en común

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

Un vecino de Málaga ha sido condenado a 11 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual cometido sobre su hijastra. Se da ... la circunstancia de que el procesado tuvo después un hijo con la madre de la menor y también se le acusa de la haberlo agredido sexualmente. Aunque en este segundo caso aún no se ha celebrado el juicio, la Fiscalía le pide una pena de seis años más de cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  9. 9 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Condenado en Málaga a 11 años por abusar de su hijastra y le piden 6 más por tocamientos a su hijo

Condenado en Málaga a 11 años por abusar de su hijastra y le piden 6 más por tocamientos a su hijo