Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada

La joven hallada muerta este miércoles en el municipio malagueño de Campillos, en el que sería presuntamente el último crimen machista ocurrido en el país, ... era de Granada. Se llamaba Concepción -la conocían como Concha-, tenía 25 años y hacía unos meses que se había mudado a Campillos para vivir con su padre, natural de allí. El novio de la joven, detenido ayer por la Guardia Civil como principal sospechoso de su muerte, también convivía con ellos, según los vecinos, y era habitual verlos juntos por la calle o tomando algo en el bar.

Según ha podido saber este periódico, Concha se mudó de pequeña a Granada. Aquí se crió y se formó cuando fue adulta como maquilladora. También hacía sus pinitos como tatuadora. Sus padres se divorciaron y ella continuó viviendo en Granada con su madre hasta hace un tiempo. Su residencia siempre estuvo por la zona de calle Elvira. Tuvo diversos trabajos, uno de ellos de camarera durante dos temporadas en Industrial Copera, donde se encuentran «devastados».

Elena, una de sus amigas, la recuerda como alguien «cariñosa, noble y trabajadora». «Era muy buena persona, siempre dispuesta a ayudar. Ha muerto queriendo ayudar a su pareja, quitándolo de muchos vicios y llevándolo por el buen camino, porque su corazón era así de grande. Su muerte deja un vacío inmenso y un dolor imposible de describir», relata. Elena cuenta que el pasado fin de semana ella había roto con él, pero este «no quiso irse de casa de su padre». «Estuvo el fin de semana con nosotras y nos comentó que no podía más, que no quería estar con él y lo había dejado, pero él no quería marcharse», precisa.

Concha también desempeñó su labor como camarera en Industrial Copera hace un tiempo. «Si fuera por nosotros, habría estado trabajando hasta el día de hoy», relatan desde la discoteca a este periódico. Se marchó para mudarse con su novio a otra provincia, pero siempre mantuvieron el contacto. «Era excelente, solo podemos hablar maravillas de ella, una niña súper querida. El recuerdo de Concha, de su profesionalidad y calidad humana, permanecerá siempre con nosotros. Su ausencia deja un vacío enorme y su memoria nos impulsa a seguir defendiendo una sociedad libre de violencia machista. Estamos en shock, muy tristes, intentando comunicarnos con su familia para estar presentes en el velatorio», añaden.

Confesó el crimen

Este miércoles, la Guardia Civil acudía a la casa de la familia, tras presentarse un joven de 28 años en el cuartel de Martos (Jaén) y confesar que podía haber matado a su novia. A la llegada a la casa, los efectivos confirmaron el fallecimiento de la chica, con aparentes signos de violencia. A falta de la ratificación de Igualdad, se trata de una nueva víctima mortal de la violencia de género.

Al parecer, el presunto autor del asesinato de Concha trabajaba en un cortijo y el martes avisó a sus compañeros de que no iría a trabajar al día siguiente, comentan los vecinos. Sobre las siete de la mañana del miércoles, el padre de la joven salió de la casa (también se dedicaba al campo, aunque en otra finca). A eso de las once, según algunos vecinos, observaron al sospechoso en el coche. A las una aproximadamente, los servicios de emergencias acudieron a la vivienda.

Hasta el lugar también acudió la comitiva judicial (formada por el juez, el letrado de la administración de justicia y el forense), que procedió al levantamiento del cadáver sobre las seis y media de la tarde para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, donde la autopsia esclarecerá la causa de la muerte.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno en Málaga han informado de que ambos habían estado en el Sistema Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), como víctima ella y agresor él, con anteriores parejas, pero sus expedientes estaban ya inactivos. Sin embargo, entre ellos no existían denuncias previas por este motivo.