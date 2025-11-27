Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada

La chica, de 25 años, era maquilladora y había trabajado durante dos temporadas en la discoteca Industrial Copera, donde están «devastados»

Laura Velasco, María José Díaz Alcalá, Juan Cano e Irene Quirante

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

La joven hallada muerta este miércoles en el municipio malagueño de Campillos, en el que sería presuntamente el último crimen machista ocurrido en el país, ... era de Granada. Se llamaba Concepción -la conocían como Concha-, tenía 25 años y hacía unos meses que se había mudado a Campillos para vivir con su padre, natural de allí. El novio de la joven, detenido ayer por la Guardia Civil como principal sospechoso de su muerte, también convivía con ellos, según los vecinos, y era habitual verlos juntos por la calle o tomando algo en el bar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  5. 5

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  6. 6

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  7. 7 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  8. 8 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  10. 10 Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga y sugiere repetir el concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada

Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada