Cae un punto de venta de drogas en Ronda y detienen a tres personas

La situación en torno al punto de venta de drogas había generado una gran alarma social en el barrio de las Peñas

E. PRESS

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:17

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de drogas radicado en una vivienda del barrio de las Peñas, en el municipio ... malagueño de Ronda, y han detenido a sus tres moradores, dos hombres y una mujer, de 31, 44 y 58 años, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

