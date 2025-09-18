Buscan a un hombre mongol desaparecido hace nueve días en Canillas de Aceituno
Manal Ochir Gantsog, que también tiene permiso de residencia letón, no se comunica con su familia desde el pasado 9 de septiembre
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:04
Nuevo caso de desaparición en la provincia de Málaga. Se trata de Manal Ochir Gantsog, un hombre de 31 años, de origen mongol y residente ... en la provincia de Málaga desde mayo. Sus familiares no saben nada de él desde el pasado 9 de septiembre, por lo que han denunciado su desaparición y piden la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.
Manal está empadronado en Canillas de Aceituno, aunque también tiene permiso de residencia en Letonia. Según han difundido en redes sociales varias asociaciones, esta es su descripción física: 1,75 de estatura, complexión normal, ojos negros y pelo negro y largo.
La Policía letona también ha publicado en su perfil de X (antiguo Twitter) una imagen del desaparecido y ha informado de que viaja en un turismo marca Mercedes Benz (KB-5506).
La colaboración ciudadana puede ser clave en este tipo de asuntos. Si alguien tiene alguna pista sobre el paradero de Andrew puede contactar con la Policía Nacional en el 091, con la Policía Local en el 092 o al 112. También se puede dar aviso a SOS Desaparecidos en el teléfono 868.28.67.26.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.