Buscan a un hombre mongol desaparecido hace nueve días en Canillas de Aceituno

Manal Ochir Gantsog, que también tiene permiso de residencia letón, no se comunica con su familia desde el pasado 9 de septiembre

María José Díaz Alcalá

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:04

Nuevo caso de desaparición en la provincia de Málaga. Se trata de Manal Ochir Gantsog, un hombre de 31 años, de origen mongol y residente ... en la provincia de Málaga desde mayo. Sus familiares no saben nada de él desde el pasado 9 de septiembre, por lo que han denunciado su desaparición y piden la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.

