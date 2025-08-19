Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del estado en el que ha quedado la vivienda rural de Rocío y Sergio en Benajarafe. SUR
Sucesos en Málaga

Benajarafe se vuelca para ayudar a Rocío y Sergio, una familia que lo ha perdido «todo» en el incendio de su vivienda

La pareja, con dos hijas de 15 y 22 años, necesita de al menos 5.000 euros para rehabilitar su casa tras ser devastada por un fuego cuando estaban fuera

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 19 de agosto 2025, 13:04

Completamente calcinada. Así ha quedado la vivienda de una familia de Benajarafe. Rocío Gutiérrez Sánchez, de 47 años, y Sergio Postigo Valle, de 49, están ... recibiendo una auténtica oleada de solidaridad de amigos, familiares, vecinos y conocidos, que están tratando de ayudarles para que, en el menor tiempo posible, puedan volver al que ha sido su hogar en los últimos 15 años, tras perderlo «todo».

