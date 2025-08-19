Benajarafe se vuelca para ayudar a Rocío y Sergio, una familia que lo ha perdido «todo» en el incendio de su vivienda

Completamente calcinada. Así ha quedado la vivienda de una familia de Benajarafe. Rocío Gutiérrez Sánchez, de 47 años, y Sergio Postigo Valle, de 49, están ... recibiendo una auténtica oleada de solidaridad de amigos, familiares, vecinos y conocidos, que están tratando de ayudarles para que, en el menor tiempo posible, puedan volver al que ha sido su hogar en los últimos 15 años, tras perderlo «todo».

En apenas unos minutos, en la tarde-noche del pasado miércoles 13 de agosto, la vivienda, situada en la zona de la Cortijada de los Pérez, quedó reducida completamente a cenizas, con todas sus pertenencias y recuerdos dentro, destruidos, pasto de las llamas. Por suerte y como consuelo, ninguno de los miembros de esta humilde familia de Vélez-Málaga estaban en el inmueble cuando se desató el fuego.

«Llegué con mi hija de trabajar a las 20.30 horas y ya estaba ardiendo toda por dentro»

«Llegué con mi hija de trabajar a las 20.30 horas y ya estaba ardiendo toda la casa por dentro. Primero fueron unos vecinos los que intentaron apagar las llamas con unos extintores, y luego ya llegaron los bomberos, que estuvieron hasta más de las doce de la noche», ha relatado Gutiérrez a este periódico este martes, visiblemente afectada.

La familia, con dos hijas, Marta, de 15 años, y Rocío, de 22, está realojada temporalmente en la casa de los abuelos maternos en Caleta de Vélez. «La gente nos está ayudando como puede, con comida, ropa, dándonos pequeñas cantidades de dinero, hemos recaudado ya casi mil euros, pero necesitamos más, por lo menos 5.000 euros, para poder rehabilitar la vivienda, se han perdido los techos, que tenemos que echarlos de nuevo con escayola y pladul, las puertas y las ventanas, hay que pintarlo todo...», ha enumerado desesperada Rocío sobre la ingente tarea que tienen por delante para poder recuperar su hogar.

Tres imágenes de cómo ha quedado la vivienda rural de la familia de Benajarafe. SUR

Limpiadora de profesión, esta madre de Vélez-Málaga ha confesado a este periódico que no disponen de la cantidad necesaria para poder restaurar la vivienda, que construyó su pareja hace más de veinte años junto a su progenitor. «Como fue una autoconstrucción no podíamos asegurarla, así que no tenemos ningún seguro que nos pague por los daños del fuego», ha admitido Gutiérrez. Sergio trabaja en la construcción, por lo que está tratando de conseguir ayuda de otros profesionales del sector para las actuaciones más urgentes.

El inmueble rural ha quedado completamente calcinado, especialmente el salón, las habitaciones y la cocina. Respecto al origen del fuego, Gutiérrez ha apuntado que los bomberos y los técnicos de electricidad que la han evaluado les han asegurado que se pudo provocar por un fallo en el cuadro eléctrico situado en el salón principal. «Lo más importante es que no nos pilló a nadie dentro, y tampoco a mi perro, aunque sí que se nos murió un pajarillo que tenía mi hija», ha expresado esta vecina de Benajarafe.

«Ojalá podamos rehabilitar la vivienda cuanto antes, toda la ayuda que nos llegue es siempre bienvenida»

La pareja ha agradecido «todas» las muestras de solidaridad y apoyo que están recibiendo en estos últimos días, así como las donaciones, tanto en especie como económicas. «Ojalá podamos rehabilitar la vivienda cuanto antes, toda la ayuda que nos llegue es siempre bienvenida», ha apuntado Gutiérrez.

El número de teléfono de esta mujer es el 670 265 489. Su hija pequeña está estudiando en el instituto y la mayor cursa el grado de Derecho en la Universidad de Málaga. «Ella es muy responsable y está trabajando en hostelería y cuidando niños para pagarse sus estudios», ha apostillado la madre.