Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga

La Guardia Civil ha detenido a un supuesto pirómano por, presuntamente, provocar seis incendios forestales en distintos municipios de la provincia de Málaga desde el ... pasado julio. El último que se le atribuye fue el ocurrido este domingo en Mijas, que de nuevo obligó a movilizar a los efectivos del Infoca para sofocar las llamas.

Los efectivos lo tenían prácticamente identificado y, tras el último suceso, acudieron a la autocaravana en la que residía, localizada en una zona de Málaga capital, para proceder a su detención. Al parecer, el sospechoso reconoció a los agentes su autoría en los incendios. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.

De acuerdo con el Instituto Armado, el supuesto pirómano prendió fuego en zonas de alto valor ecológico de los términos municipales de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y, hasta en tres ocasiones lo hizo también en Alhaurín el Grande.

Estos incendios fueron catalogados como conatos gracias a los rápidos avisos de la ciudadanía y al avistamiento de los agentes de medioambiente de la Junta de Andalucía. Todos requirieron la actuación del Infoca para evitar que las llamas se propagaran, ya que el fuego estaba próximo a núcleos urbanos a grandes masas arbóreas.

En el marco de la operación 'Moonwalker', la Guardia Civil inició las pesquisas para dar con el autor. Así, observaron que el responsable seguía un mismo patrón, provocando estos sucesos en horas diurnas y en lugares de difícil acceso. Continuando con las gestiones, comprobaron que el sospechoso estuvo por la zona en la que habían tenido lugar todos estos fuegos.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en colaboración con la Brigada de investigación de incendios forestales de agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía.