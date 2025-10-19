Aíslan a un preso por tocarse los genitales delante de la doctora de la cárcel

Alhaurín de la TorreAíslan a un preso por tocarse los genitales delante de la doctora de la cárcel
El recluso, de unos 30 años y con varias causas pendientes, pidió a los funcionarios que lo llevaran a enfermería por una dolencia
Málaga
Domingo, 19 de octubre 2025, 16:51
Nuevo incidente de carácter sexual en un centro penitenciario. Un recluso de la cárcel de Alhaurín de la Torre ha ingresado en el módulo de ... aislamiento por tocarse sus genitales delante de la doctora de la prisión.
El episodio, que es el cuarto que sufren funcionarias de la prisión malagueña en los últimos meses, ocurrió este viernes 17 de octubre. El interno, de unos 30 años y que está entre rejas por varias causas pendientes, había solicitado ser atendido en Enfermería por una dolencia.
Según ha denunciado el sindicato de prisiones Acaip, los hechos tuvieron lugar durante la exploración
médica. El recluso, en actitud «violenta y sexual», comenzó a tocarse sus genitales por encima de la ropa mientras profería «comentarios obscenos e insinuaciones» hacia la doctora que lo
atendía.
La situación no fue a más por la rápida intervención de los funcionarios que custodiaban al interno, que alertaron al jefe de servicio. Tras ello, se condujo al preso al módulo de aislamiento.
Desde Acaip califican lo sucedido como un «comportamiento intolerable» y advierten de la reiteración de este tipo de episodios. «En los últimos meses hemos tenido varios casos similares que
han afectado no solo a médicas, sino también a psicólogas, personal sanitario y funcionarias de vigilancia», recuerdan desde la organización sindical.
Acaip reivindica que el protocolo de agresiones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) incluya expresamente este tipo de incidentes de carácter
sexual, ya que suponen una forma de violencia hacia los trabajadores y trabajadoras del sistema
penitenciario. «No se puede seguir considerando que estos actos queden fuera del protocolo por no existir contacto físico directo. Son agresiones en toda regla, y deben tratarse como tales», sostienen.
