Imagen captada por una de las cámaras de la DGT.

Un accidente provoca varios kilómetros de retenciones en la A-7, a la altura de Fuengirola

Dos turismos han chocado lateralmente y uno de los carriles se encuentra cortado al tráfico

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:28

Un accidente ocurrido sobre las 18.40 horas de esta tarde está causando retenciones en la A-7, a la altura de Fuengirola. Dos turismos ... han colisionado lateralmente en el kilómetro 1015 de la citada vía, sentido Málaga, y el suceso ha obligado al cierre del carril izquierdo. Sobre las 20.20 horas, la caravana de coches alcanzaba los cuatro kilómetros, según informaba el Centro de Gestión del Tráfico de Málaga.

