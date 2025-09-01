Un accidente provoca varios kilómetros de retenciones en la A-7, a la altura de Fuengirola
Dos turismos han chocado lateralmente y uno de los carriles se encuentra cortado al tráfico
Málaga
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:28
Un accidente ocurrido sobre las 18.40 horas de esta tarde está causando retenciones en la A-7, a la altura de Fuengirola. Dos turismos ... han colisionado lateralmente en el kilómetro 1015 de la citada vía, sentido Málaga, y el suceso ha obligado al cierre del carril izquierdo. Sobre las 20.20 horas, la caravana de coches alcanzaba los cuatro kilómetros, según informaba el Centro de Gestión del Tráfico de Málaga.
A pesar de lo aparatoso del accidente, el servicio de emergencias 112 Andalucía señalaba que solo había dos heridos de carácter leve, una persona al parecer con una brecha en la cabeza y otra con dolor en el cuello.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.