Un accidente provoca varios kilómetros de retenciones en la A-7, a la altura de Fuengirola

Un accidente ocurrido sobre las 18.40 horas de esta tarde está causando retenciones en la A-7, a la altura de Fuengirola. Dos turismos ... han colisionado lateralmente en el kilómetro 1015 de la citada vía, sentido Málaga, y el suceso ha obligado al cierre del carril izquierdo. Sobre las 20.20 horas, la caravana de coches alcanzaba los cuatro kilómetros, según informaba el Centro de Gestión del Tráfico de Málaga.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el servicio de emergencias 112 Andalucía señalaba que solo había dos heridos de carácter leve, una persona al parecer con una brecha en la cabeza y otra con dolor en el cuello.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios.