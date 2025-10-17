Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Absuelven en Málaga a dos curas acusados de delitos de odio contra migrantes y musulmanes

También se absuelve al responsable de la web informativa en la que se publicaron esos artículos y presentador de los programas

E. PRESS

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:34

La Audiencia de Málaga ha absuelto a dos sacerdotes acusados de un delito de incitación al odio por determinadas manifestaciones realizadas en artículos o programas ... de vídeo contra migrantes, la comunidad musulmana y el islam. Además, también se absuelve al responsable de la web informativa en la que se publicaron esos artículos y presentador de los programas.

