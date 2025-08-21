Yvonne Muñoz (Málaga) estudió Traducción e Interpretación, carrera que terminó «porque no quería dejarla a medias». Y es que, desde que comenzó a practicar fitness, ... el inglés y el francés pasaron a un segundo plano. El deporte y una pautas alimenticias más saludables le hicieron superar inseguridades gracias a su cambio físico, pero también comenzó a sentirse más enérgica y mentalmente mucho más fuerte. En pocas palabras, lo que en principio solo era un hobby, le cambió la vida. Decidió formarse como entrenadora personal y en nutrición deportiva y, hace cinco años, empezó a subir sus rutinas de entreno y alimentación en redes sociales con el único objetivo de que otras personas pudieran experimentar lo mismo que ella. Ya va por 450.000 seguidores en Instagram y a través de su web ofrece planes de entrenamiento y nutrición personalizados.

–Me encantó esta frase que dijiste en una de tus historias en Instagram: «El verdadero cambio empieza cuando decides mirarte con cariño».

–En las redes sociales se ven cuerpos perfectos que muchas veces no son ni reales, se deben a una buena pose, con la mejor luz o, incluso, hay cirugía o química detrás. Hay muchas mujeres que no se sienten bien consigo mismas porque buscan cuerpos inalcanzables y, además, en poco tiempo. Considero que lo primero es saber valorarte, conocer en qué punto te encuentras, lo que puedes conseguir, mirarte siempre con amor y aceptar tu cuerpo tal como es, sin compararte con nadie, en todo caso contigo misma. Al final, debes saber que con entrenamiento, constancia y comiendo saludable vas a cambiar por dentro y por fuera.

–¿Cómo trasladas todo esto a tus planes de entrenamiento y nutrición?

–No me gusta nada que sean estrictos. Siempre adapto la alimentación al objetivo de la persona; por ejemplo si es perder grasa y verse más definida, hay que hacer déficit calórico, comer menos de lo que tu cuerpo gasta. Muchos piensan que se trata de comer poco y siempre lo mismo, pero no es así. No mando un plan cerrado con recetas, sino que les marco las cantidades y le digo las fuentes de donde pueden obtener las proteínas, los carbohidratos y luego las verduras. Si llenas el plato con 200 gramos de verdura y lo compaginas con proteínas en todas las comidas, te puedo garantizar que no vas a pasar hambre en todo el día. No me gustan las dietas, porque no son sostenibles a largo plazo. Lo que ofrezco es una alimentación muy variada, incluyendo siempre los tres macronutrientes necesarios. Cuando le das al cuerpo eso, junto con un plan de entrenamiento, al final ves resultados.

–Pero en verano, esa buena voluntad se complica.

–Yo defiendo el equilibrio y la flexibilidad. Puedes llevar un estilo de vida fitness y salir a comer con amigos y tener vida social. Por supuesto, cuando quieres lograr un objetivo hay que ser un poco más disciplinado, pero no se trata de todo o nada, siempre hay un punto intermedio. Es como yo llevo mi vida y lo que quiero enseñar. Parece que hay que entrenar y seguir la dieta a rajatabla los siete días de la semana, pero no es así. El cuerpo no es tan desagradecido como la gente piensa. Si estás el año entero haciendo las cosas bien, porque te vayas de viaje y te saltes el plan unos días, no pasa nada.

–Gran parte del contenido que subes a Instagram son vídeos en los que muestras cómo hacer ejercicios de manera correcta, ¿la idea surgió porque veías muchas atrocidades en los gimnasios?

–Totalmente (risas). Cuando veo en el gimnasio a alguien haciendo los ejercicios mal y que nadie lo corrige... Soy muy friki de hacerlos bien y siempre priorizo la técnica al peso; que al final hay que ir subiendo la carga para progresar, pero la técnica es clave para evitar lesiones y alcanzar los objetivos, sino te estancas. Cuando empecé no había tanta gente subiendo este tipo de vídeos y me decidí a hacerlos. Me centro en explicar la técnica de una manera muy sencilla, porque a mí no me gusta las personas que lo enseñan todo desde la ciencia y con una palabrería que la gente de la calle no entiende.

–Tu plataforma está más enfocada a las mujeres. Parece que por fin se ha roto el tabú que existía en torno al cuerpo femenino y los músculos.

–Menos mal, porque hace muchos años el prototipo era el de una mujer muy delgada, alta y sin masa muscular. A día de hoy eso ha cambiado y me parece fenomenal. Las mujeres han tenido muchos años el miedo a si entreno en la sala de pesas me voy a poner como ellos y al final eso es imposible, es que no tenemos esa testosterona, por naturaleza no podemos ponernos así. Pero la masa muscular es necesaria, tanto para los hombres como para las mujeres, previene dolores de espalda, molestias si pasas muchas horas sentada o de pie y, además, acelera el metabolismo de modo que, mientras estamos quietos o dormidos, seguimos quemando calorías. Los cuerpos fuertes de mujeres musculadas son igual de aceptables y bonitos que el cuerpo de una mujer delgada. Cada una decide cómo quiere verse.

–Por último, un consejillo para que los excesos vacacionales no pasen factura.

–Hacer alguna actividad que te guste, ya sea en la piscina, nadar, salir a caminar, entrenar un par de días a la semana al menos una horita, en definitiva mantenerse activo. Cuando salgas a comer, elegir las opciones más saludables y limitar o eliminar el alcohol, son calorías vacías que no aportan nada. Y si te apetece un helado, te lo comes y punto.