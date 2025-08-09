Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Walter Bouzán y Bertín Llera celebran su triunfo este sábado en el Descenso del Sella. Damián Arienza

Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella

Descenso Internacional del Sella 2025 ·

Bouzán suma su duodécimo Sella después de superar junto a Llera a sus rivales en un emocionante esprint final. Una pareja íntegramente riosellana vuelve a conquistar el Descenso 29 años después

José Ángel García

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:24

La puesta en escena este sábado en el Descenso Internacional del Sella resultó espectacular y un tanto traumática para Bouzán y Llera. Al veterano palista ... se le quedó atascada la pala y perdió unos segundos preciosos respecto a sus rivales. Los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdélyi, que partían en tercer lugar, se colocaron al frente de la prueba asturiana emblemática en el mundo del piragüismo, con Pedro Vázquez y Javi López a la expectativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  6. 6 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  7. 7 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  10. 10 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella

Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella