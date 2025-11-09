«Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp

¿Quién no está dispuesto a ayudar a un conocido que te pide el voto para que su hijo gane un concurso? Los amigos de ... lo ajeno orquestan su maquinaria tomando de base la predisposición a sumarse a una buena causa del común de los mortales. Y la bondad acaba convertida en un peligroso cebo. La Policía Nacional alerta así de una nueva modalidad de fraude digital que estos días se está propagando con rapidez a través de plataformas como WhatsApp. El engaño comienza con un mensaje aparentemente inocente, con reclamo incluido: «Vota por mi hijo». Detrás no hay premio alguno. Quien pique el anzuelo asiste atónito a un secuestro de su cuenta de mensajería instantánea.

Los ciberdelincuentes logran su propósito mediante la suplantación de identidad y el robo del código de verificación de la aplicación. Según fuentes policiales, se trata de una estafa «altamente efectiva» precisamente porque se apoya en la confianza depositada en la red de contactos cercanos.

La víctima entrega sin saberlo el control de su cuenta a los ciberdelincuentes que, en cuestión de segundos, consiguen acceder a todas las conversaciones de la app de mensajería

La mecánica es bastante sencilla. El usuario recibe un mensaje de un contacto conocido -ya sea un familiar, un amigo o un compañero de trabajo- en el que se le pide ayuda para votar a su hijo en un supuesto concurso. El texto suele incluir una frase como «Vota por mi hijo» o «Necesito tu voto para un certamen escolar», acompañada de un enlace a una página web que, a simple vista, parece legítima y profesional. Sin embargo, esa página es en realidad un sitio fraudulento diseñado para engañar al usuario.

Una vez dentro, el sitio pide al visitante que introduzca su número de teléfono «para confirmar el voto». Acto seguido, solicita un código de seis dígitos que, supuestamente, serviría para validar la participación. Ese código llega por SMS al móvil del usuario, lo que refuerza la sensación de autenticidad del proceso. Pero, según advierte la Policía Nacional, esos seis dígitos son, en realidad, el código de verificación de WhatsApp, el mismo que se utiliza para activar la cuenta en un nuevo dispositivo.

Caído en la trampa -una vez se introduce el código en la web fraudulenta- la víctima entrega sin saberlo el control de su cuenta a los ciberdelincuentes que, en cuestión de segundos, consiguen acceder a todos sus chats de la app de mensajería y pueden enviar nuevos mensajes a otros contactos, ampliando el alcance de la estafa.