Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida

La Audiencia Provincial de Badajoz ha cerrado este jueves el juicio contra dos hombres, primos entre sí, acusados de violar a una amiga suya que ... se quedó dormida en la casa de uno de ellos. El proceso ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para cada uno de los acusado por violación. La acusación particular pide que la pena se eleve a nueve años de privación de libertad y las dos defensas solicitan la absolución de sus representados. Los acusados reivindican que son inocentes y que las relaciones fueron consentidas.

El juicio, que se ha celebrado a puerta cerrada, ha sido accidentado. Fue suspendido el pasado mes de junio y se fijó una nueva fecha a mediados de octubre. El mes pasado arrancó, pero la segunda sesión tuvo que ser pospuesta porque faltaba una testigo. Finalmente este jueves se han leído las conclusiones de las partes que mantienen su valoración inicial.

Víctima dormida y agresión

La Fiscalía sostiene que el 21 de marzo de 2021, tras estar en varios domicilios celebrando fiestas, los acusados y la joven se desplazaron al domicilio de uno de ellos. Debido a la ingesta de alcohol, la víctima se quedó dormida en la cama del dueño de la vivienda. Cuando se despertó, según ella misma narró en la Audiencia Provincial, uno de los acusados la estaba penetrando. Era el propietario de la vivienda en la que estaba.

Al percatarse de que la mujer se despertaba, según el testimonio de ella, el acusado se levantó y se marchó de la habitación. El segundo, sin embargo, la agarró de los brazos, le tocó los pechos y la violó.

Relaciones consentidas dicen

En sus testimonios los acusados han mantenido su inocencia. No niegan los hechos, pero afirman que fueron relaciones consentidas. También han insistido en que existía una relación emocional anterior con la joven.

Además de los acusados y la víctima, por el juicio han pasado varios testigos y conocidos de ellos, forenses, psicólogos y un ginecólogo. Todas las sesiones han sido a puerta cerrada para preservar la identidad de los implicados en estos hechos.

Tal y como cuenta el HOY, además de la pena de cárcel, el Ministerio Público también reclama 15.000 euros como compensación por el daño moral, 5 años de libertad vigilada y no poder acercarse a menos de 500 metros durante 10 años. La acusación particular solicita que la compensación se eleve a 20.000 euros y que se alargue en un año el periodo de libertad vigilada de los acusados.