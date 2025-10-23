Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Villa de Pitanxo, en una imagen de archivo saliendo de un puerto gallego.

El Villa de Pitanxo, en una imagen de archivo saliendo de un puerto gallego. EFE

El Villa de Pitanxo navegaba «sobrecargado» y el capitán ordenó evacuarlo «muy tarde»

La Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos concluye dos años y medio después de su naufragio en Terranova que ese retraso contribuyó al «elevado número de víctimas» (21), ya que «apenas hubo tiempo material» para que llegar a las balsas con los trajes térmicos

R. C.

Vigo

Miércoles, 22 de octubre 2025

Comenta

Dos años y medio han tenido que pasar para conocer el dictamen oficial sobre el dramático naufragio del Villa de Pitanxo, el pesquero gallego que ... se hundió en el océano Atlántico norte el 15 de febrero de 2022 dejando un trágico saldo de diez marineros muertos y once desaparecidos, cuya suerte se consideró que fue la misma que sus otros compañeros. Solo se salvaron tres personas, entre ellas, el patrón del barco, Juan Padín, a quien precisamente responsabiliza ahora de forma directa la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que ha concluido en un informe extenso que la embarcación española navegaba «sobrecargada» por las gélidas aguas de Terranova (Canadá) y que el capitán dio la orden de evacuación «muy tarde».

