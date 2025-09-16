Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bañistas se refrescan en una piscina. Efe

Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

Ha superado en 0,1ºC al estío de 2022, que hasta ahora era el más cálido desde el comienzo de la serie histórica, en 1961

J. A. G.

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:33

El verano de 2025 se ha convertido ya en el más caluroso desde que hay registros en España (1961) con una temperatura media en la ... península 2,1 grados superior al promedio de referencia (el periodo comprendido entre 1991 y 2020), según ha avanzado este lunes en redes sociales la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen,

