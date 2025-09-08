Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca).

Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Otras dos fortalezas se venden en Guadalajara y Toledo por cantidades que oscilan entre 450.000 y 3 millones de euros

J. M. L.

Cuenca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:57

Vivir en un castillo medieval puede estar al alcance de quien disponga de 50.000 euros. Aunque -es necesario aclararlo- también requiere de una restauración ... para hacerlo habitable. Se trata del castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca), un pequeño pueblo de la comarca de La Manchuela con apenas 60 vecinos censados. Sus propietarios lo han puesto a la venta a través de una inmobiliaria por el precio de 50.000 euros.

