La Velada del Año de Ibai Llanos en Sevilla: fecha, actuaciones, combates y dónde seguirla en directo

La Velada del Año, que llega a su quinta edición, se celebrará este sábado, 26 de julio, en el Estadio de la Cartuja. Será la ... primera vez que este evento organizado por Ibai Llanos, cuyo mayor atractivo son los combates de boxeo entre streamers y creadores de contenido, tenga lugar en Andalucía. Comenzará a las 20.00 horas y se espera que se prolongue hasta las 3.00 de la madrugada, para evitar las horas más calurosas del día. El precio de las entradas oscila entre los 35 y los 190 euros, y ya quedan muy pocas.

El primer show de esta quinta edición de la Velada del Año contará con siete peleas, algunas de ellas amateurs, pero otras de mayor nivel. El primer combate será el de Peereira vs Rivaldios, al que seguirá el de Perxitaa y Gaspi, muy conocidos en Twitch y YouTube, que se enfrentan por primera vez.

Posteriormente, se disputará el primer combate femenino Abby vs RoRo y, acto seguido, el duelo entre los culturistas Andoni y Carlos Belcast; el segundo combate femenino entre Alana vs Ari Geli; el enfrentamiento entre Viruzz y Tomás Mazza, ambos con experiencia en el cuadrilátero y, para cerrar, uno de los momentos más esperados de la noche, el duelo entre los conocidos streamers TheGrefg y Westcol, que se han preparado a conciencia para no defraudar en esta noche.

Actuaciones estelares

Otro de los atractivos de las Veladas de Ibai Llanos son las actuaciones que se desarrollan entre los combates. En esta ocasión, el cartel incluye a artistas del género urbano de fama internacional y millones de seguidores en las plataformas musicales. Concretamente, se podrá escuchar a Myke Towers, Grupo Frontera, Eladio Carrión y De La Rose. La representación nacional tampoco desmerece con Aitana, Melendi y Los Del Río.

Dónde verlo en directo

Para aquellas personas que no puedan asistir a la Velada del Año 5 o se hayan quedado sin entradas, una buena noticia: se podrá seguir en directo de forma gratuita a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.