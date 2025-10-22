Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pilar de la Virgen en calle Elvira de Granada. En el círculo, las pegatinas sobre la mampara de cristal. Javier F. Barrera

Vandalismo en el pilar de la Virgen en Granada: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»

La aparición de unos adhesivos de la CNT sobre la imagen de las Angustias en la calle Elvira solivianta a vecinos, hermanos y feligreses

Javier F. Barrera

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:41

El acto vandálico ocurrido este pasado fin de semana no ha sentado nada bien ni en el vecindario, ni entre los hermanos ni entre los ... feligreses de la iglesia de san Andrés, que se han soliviantado. El caso es que en la mañana de este pasado sábado la urna de la Virgen de las Angustias ubicada sobre el pilar del mismo nombre en la calle Elvira apareció con varias pegatinas pegadas sobre ella. Las pegatinas, del sindicato anarquista CNT, también estaban pegadas a lo largo de la calle sobre diversas paredes.

