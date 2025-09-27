Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la OCU

Todo lo que puedes hacer desde 'Mi Carpeta Ciudadana': desde consultar el padrón al saldo de puntos del carnet

Mediante un portal web o una aplicación móvil, el usuario puede acceder de forma unificada y sencilla a datos personales, notificaciones, citas previas o expedientes gestionados por diferentes administraciones públicas

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:28

Se llama 'Mi Carpeta ciudadana'. Y pese a su gran utilidad, aún es una gran desconocida. Se trata de una iniciativa de la Administración General ... del Estado, en colaboración con todas las Administraciones Públicas, que permite acceder de forma unificada a diferentes trámites burocráticos: «puedes consultar tus certificados de títulos, datos del padrón, impuestos, la cita para renovar el DNI, saber cuántos puntos te quedan en el carnet... Incluso con la app actualizada podrás recibir mensajes personalizados para que no se te olvide ninguna gestión pendiente», señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, está concebido como un proyecto vivo: cualquier persona, asociación o institución interesada en mejorarlo puede remitir sus sugerencias al Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  5. 5 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  6. 6 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  7. 7 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  8. 8 Colapso en las entradas a San Diego Comic-Con Málaga por la afluencia masiva
  9. 9 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Todo lo que puedes hacer desde 'Mi Carpeta Ciudadana': desde consultar el padrón al saldo de puntos del carnet

Todo lo que puedes hacer desde &#039;Mi Carpeta Ciudadana&#039;: desde consultar el padrón al saldo de puntos del carnet