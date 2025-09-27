Todo lo que puedes hacer desde 'Mi Carpeta Ciudadana': desde consultar el padrón al saldo de puntos del carnet

Se llama 'Mi Carpeta ciudadana'. Y pese a su gran utilidad, aún es una gran desconocida. Se trata de una iniciativa de la Administración General ... del Estado, en colaboración con todas las Administraciones Públicas, que permite acceder de forma unificada a diferentes trámites burocráticos: «puedes consultar tus certificados de títulos, datos del padrón, impuestos, la cita para renovar el DNI, saber cuántos puntos te quedan en el carnet... Incluso con la app actualizada podrás recibir mensajes personalizados para que no se te olvide ninguna gestión pendiente», señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, está concebido como un proyecto vivo: cualquier persona, asociación o institución interesada en mejorarlo puede remitir sus sugerencias al Ejecutivo.

El acceso a dicha carpeta está disponible por varias vías: a través de la web o por medio de una app para móvil, que se puede descargar gratuitamente tanto para Android como para iOS. Para utilizar carpeta ciudadana sólo se necesita una identidad electrónica segura mediante Cl@ve, el sistema seguro de registro con las administraciones públicas. Para ello se puede utilizar el DNI-electrónico, cualquier certificado electrónico reconocido o los sistemas clave PIN y clave Permanente. Si el usuario no dispone de una credencial electrónica de identificación con las Administraciones Públicas, puede solicitar el alta en la web de Cl@ve.

Una vez dentro, 'Mi Carpeta Ciudadana' permite revisar de manera sencilla y centralizada las notificaciones pendientes de leer de múltiples administraciones públicas de todos los niveles a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única. También podrás acceder a los anuncios de notificación en el Tablón Edictal Único.

Entre la información que puede facilitarnos dicha plataforma destaca:

- Educación y formación. El ciudadano puede consultar los datos de los que dispone la Administración sobre su expediente educativo y su formación.

- Ciudadanía y residencia. La Carpeta permite acceder a la información de los documentos de identidad, así como al domicilio, según los datos disponibles en el padrón. Si se ha cambiado recientemente de domicilio, se puede comunicar a las diferentes Administraciones Públicas sin necesidad de desplazarse.

- Trabajo y jubilación. El usuario puede consultar su vida laboral e informarse sobre prestaciones y datos de jubilación.

- Salud y asuntos sociales. Permite acceder a la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, a datos sobre dependencia y ayudas recibidas y al grado de discapacidad reconocido. Los informes y certificados pueden descargarse.

- Situación personal y familiar. Se puede acceder a los justificantes de ausencia de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual y al título de familia numerosa (en caso de tenerla), entre otras informaciones.

- Vehículos y transporte. Muestra los datos sobre el permiso de conducir y el saldo de puntos del usuario, así como la información sobre sus vehículos.

- Vivienda. Muestra un resumen de los bienes inmuebles y rústicos del usuario y permite descargar sus certificaciones catastrales.