Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real

Manuel Ortega lleva diez años creando diseños en las grupas de las mulas, un oficio sin relevo generacional

J. M. L.

Ciudad Real

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Futbolistas e influencers imponen cada año el corte de pelo de moda. Este año imperan el «fade» -el corte se desvanece desde la nuca hacia ... arriba-, el «undercut» -con los laterales muy cortos-, el «mullet» -largo atrás y corto en los laterales más un flequillo y el «side part», que combina el clásico peinado con raya a un lado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  3. 3 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  4. 4 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  7. 7

    La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena
  8. 8

    Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10 La Carrera de la Prensa bate su récord de participantes: «Es un placer correr por el Centro de la ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real

El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real