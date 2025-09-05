Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad donde se ve la trifulca.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad donde se ve la trifulca. D. V.

Trifulca en un comercio de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»

La Ertzaintza detiene a siete varones tras una trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria con armas blancas y lanzamientos de cestas de la compra

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:55

Fue una batalla campal en la que se esgrimieron armas blancas, volaron melones, cestas y carros de la compra del comercio en el que tres ... de los implicados al parecer buscaron refugio, en una zona céntrica de Errenteria. Fue tal el fervor de la trifulca que a la Ertzaintza le dio tiempo a enviar varias patrullas y detener a los siete intervinientes, de entre 24 y 42 años. Uno de ellos resultó herido, al igual que una trabajadora del local que le echó valor para tratar de detener la pelea y sobre todo expulsar a los siete varones del local. Según se aprecia en el vídeo de la riña, que se puede ver sobre estas líneas, la mujer fue alcanzada en una mano por una de las cestas que un grupo lanzó al otro. «Ella vio que empezaron a destrozar cosas y con el calentón del momento le salió meterse en medio. Ya le he dicho que nunca más se meta en una pelea porque puede acabar mal», explica la responsable del comercio.

