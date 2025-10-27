Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Empresa de residuos sanitarios de Ciudad Real. RC

Tres trabajadores heridos graves con quemaduras por una explosión en una empresa de Ciudad Real

La planta, que abrió este año, ha sido objeto de críticas por los vecinos ya que, según denuncian, trata residuos infecciosos

J.M.L.

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:07

Comenta

Tres trabajadores resultaron heridos de gravedad con quemaduras tras una explosión registrada este lunes en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad ... Real). La explosión ocurrió en la planta que el grupo Athisa abrió este año en el polígono industrial «El Llano» de esta localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  7. 7

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres trabajadores heridos graves con quemaduras por una explosión en una empresa de Ciudad Real

Tres trabajadores heridos graves con quemaduras por una explosión en una empresa de Ciudad Real