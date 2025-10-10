Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional haciendo guardia.

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

La madre alertó a los servicios de emergencia tras descubrir la violación y la Policía Nacional encontró restos de droga en el lugar de los hechos

EP

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:09

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado a primera hora del día a un varón como presunto autor de un delito de agresión ... sexual con penetración a su hija menor de edad en su domicilio en el distrito madrileño de Usera.

