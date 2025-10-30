Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El condenado por matar de un puñetazo a un vecino de Alzira con movilidad reducida tras una discusión por el aparcamiento. Ignacio Cabanes

Tres años de prisión por matar de un puñetazo a un discapacitado en Valencia tras discutir por el aparcamiento

El acusado reconoce la agresión mortal y el tribunal exime de responsabilidad a su novia, con quien la víctima, de 64 años y con movilidad reducida, había discutido una hora antes por estacionar en la plaza reservada

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:11

La muerte de Félix Francisco Oltra, el vecino de Alzira de 64 años y con una incapacidad permanente que murió tras el puñetazo que le ... propinó el novio de una mujer con la que había discutido una hora antes por una plaza de aparcamiento, se ha saldado con una pena de tres años de cárcel para su agresor por un delito de lesiones dolosas en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave. Insuficiente para la familia de la víctima cuando estamos hablando de la vida de una persona.

