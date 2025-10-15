Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas

El tiempo se agota. De hecho, quedan menos de tres meses para que entre en vigor la nueva normativa de señalización de emergencia en carreteras. ... A partir del 1 de enero de 2026 los conductores se despedirán de los triángulos de emergencia, que serán sustituidos de forma definitiva por las luces V16 conectadas y certificadas por la DGT. Un cambio tan crucial como aún desconocido para la mayoría de conductores.

Así, el próximo ejercicio nos tocará familiarizarnos con las llamadas balizas V16. ¿Su función? Evitar atropellos durante la señalización de averías. Con el nuevo dispositivo bastará colocarlo sobre el techo del coche y encenderlo. En segundos, una luz visible a más de 1 km de distancia avisará a otros conductores de nuestra emergencia, incluso en circunstancias adversas de mal tiempo o poca visibilidad.

Al encenderse, la baliza emite una señal de geolocalización exacta a la plataforma de la DGT, alertando automáticamente a otros usuarios y servicios de emergencia

Será, como recuerda la Dirección General de Tráfico, el único dispositivo legal de preseñalización de peligro a partir del 1 de enero de 2026. Al encenderse, la baliza emite una señal de geolocalización anónima exacta del vehículo a la plataforma de la DGT, alertando automáticamente a otros usuarios y servicios de emergencia sobre el incidente, sin necesidad de que el conductor salga del vehículo.

La nueva normativa se aplicará a turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías. Todos ellos estarán obligados a llevar dicho dispositivo a partir de 2026. También los vehículos de empresa y flotas profesionales. Las motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, como maquinaria agrícola o de obras, quedan exentos de la obligación. Su estructura o tamaño no permiten una instalación segura del dispositivo, por lo que seguirán utilizando otros sistemas de señalización adaptados.

Las motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, como maquinaria agrícola o de obras, quedan exentos de la obligación

La DGT también aclara que los vehículos extranjeros que circulen por España podrán seguir empleando los triángulos de emergencia mientras no exista una regulación armonizada a nivel europeo. Aun así, recomienda incorporar la nueva baliza por motivos de seguridad y compatibilidad con los sistemas de aviso conectados, especialmente para conductores que transiten habitualmente por carreteras españolas.

Circular sin baliza conectada será considerado infracción grave, con multas de hasta 200 euros y posible agravante en accidentes posteriores. Para evitar sanciones, es esencial adquirir modelos certificados por la DGT y asegurarse de que cumplan todos los requisitos técnicos.