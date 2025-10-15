Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tráfico

Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas

A partir del 1 de enero de 2026 los conductores se despedirán de los triángulos de emergencia, que serán sustituidos de forma definitiva por estas luces

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El tiempo se agota. De hecho, quedan menos de tres meses para que entre en vigor la nueva normativa de señalización de emergencia en carreteras. ... A partir del 1 de enero de 2026 los conductores se despedirán de los triángulos de emergencia, que serán sustituidos de forma definitiva por las luces V16 conectadas y certificadas por la DGT. Un cambio tan crucial como aún desconocido para la mayoría de conductores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  7. 7 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas

Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas