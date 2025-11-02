Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Ingresa en la prisión de Basauri un pederasta, que abusó de una niña desde los 8 a los 12 años, en Galdakao

Ainhoa de las Heras

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:58

Comenta

«¿Tienes novio, cariño?». María preguntó con inocencia a su hija, que entonces tenía 12 años, si le gustaba algún chico de su edad. Acababa ... de encontrar en la mochila del cole de Amaia -nombre ficticio- unas cartas románticas. La respuesta de la menor abrió un abismo que años después aún no ha logrado cerrar. «No, mamá, es el primo quien me escribe esas cosas», le contestó la niña y se echó a llorar desconsolada «porque ya era consciente de que aquello no estaba bien». «Se desahogó». «Yo me volví loca, quería saber todo lo que le hacía, pero los psicólogos no me dejaban preguntarle porque a ella le dolía revivirlo». Entonces, lamentablemente, todo empezó a encajar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  2. 2 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  3. 3 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  4. 4 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6 Las familias visitan a sus muertos: Â«Llevamos desde junio poniendo bote para las floresÂ»
  7. 7 Golpe a la venta ilegal de medicamentos por Internet con 22 detenidos en varias provincias, entre ellas Málaga
  8. 8

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  9. 9

    Arranca la temporada de guisos y ventas
  10. 10 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

«Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»