¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión

El verano de 2025 se despide y deja atrás uno de los dos más cálidos en España, junto al de 2022, desde 1961, con uno ... o dos grados más por encima de lo nomal, según ha confirmado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a falta de datos definitivos. La conclusión llega cuando comienza este 1 de septiembre el otoño meteorológico, que se espera que sea también más cálido de lo normal. Así, el organismo estatal ha adelantado su primera previsión para los próximos meses. Según su pronóstico, la tendencia más probable apunta a que será una estación con temperaturas superiores a las normales en todo el país.

De esta forma, registra un 60-70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío en la Península y Baleares. Respecto a Canarias, esas cifras se sitúan en un 50% de probabilidad de que sea más cálido frente a un 20% de que el otoño sea más frío de lo normal.

Respecto a las lluvias, hay un 45% de probabilidades de que el otoño sea menos lluvioso de lo normal en el oeste y en el centro de la Península, así como en Canarias, frente a un 20% de que las lluvias sean superiores a las normales en esas zonas, mientras que para el este de la Península y Baleares no hay una tendencia clara.