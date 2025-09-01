Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión

El organismo estatal ha adelantado su primer pronóstico para los próximos meses

SUR

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:20

El verano de 2025 se despide y deja atrás uno de los dos más cálidos en España, junto al de 2022, desde 1961, con uno ... o dos grados más por encima de lo nomal, según ha confirmado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a falta de datos definitivos. La conclusión llega cuando comienza este 1 de septiembre el otoño meteorológico, que se espera que sea también más cálido de lo normal. Así, el organismo estatal ha adelantado su primera previsión para los próximos meses. Según su pronóstico, la tendencia más probable apunta a que será una estación con temperaturas superiores a las normales en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  3. 3 Medios aéreos se suman al incendio en el paraje del Monte Coronado en Málaga
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  6. 6 Seis viviendas desalojadas y cortes de tráfico por un incendio forestal en Benalmádena
  7. 7

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  8. 8 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  9. 9 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  10. 10 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión

¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión