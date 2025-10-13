Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arturo, enfermo de ELA, junto a su esposa, en Gijón, en 2020. Carolina Santos

Las terapias avanzadas de IA contra la ELA empiezan a aplicarse en el ámbito clínico

Tres expertos aseguran que las máquinas ayudan a hallar las causas genéticas y a tener un diagnóstico precoz, pero dependen de la calidad de los datos y generan dilemas éticos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:36

En la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la inteligencia artificial, con su enorme capacidad de procesar datos y hacer predicciones, empieza a jugar ... un papel crucial. Por ejemplo, mediante la interpretación de los datos genómicos recopilados entre los pacientes, «se han logrado detectar unos quince nuevos genes de la ELA», indica Nicola Ticozzi, profesor de Neurología en la Universidad de Milán e investigador del Istituto Auxologico Italiano. «La inteligencia artificial nos puede ayudar a desenmarañar la complejidad de la genética de la ELA».

