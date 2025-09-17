Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rambla del Poyo, a su paso por la A-3 el día de la dana. Irene Marsilla

El teléfono del sistema de vigilancia de la CHJ falló el día de la dana

El organismo de cuenca tuvo que remitir otro número en la mañana del 29 de octubre porque el teléfono habitual de contacto no funcionaba

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:28

El 29 de octubre de 2024 fue un día complicado. Para unos más que para otros. Para las comunicaciones, desde luego, lo fue. Durante todo ... el día se acumularon los fallos, hasta el extremo de que en el 112 las llamadas no entraban con normalidad. Precisamente ese día. Estos problemas de comunicación también afectaron a otros organismos, algunos tan tremendamente importantes como la Confederación Hidrográfica del Júcar. En un correo remitido por el organismo de cuenca al Centro de Control de Emergencias a las 9.56 horas, la sala del Sistema Automático de Información Hidrológica, el ya famoso SAIH, avisó a l'Eliana de que el teléfono no funcionaba.

