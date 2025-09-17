El teléfono del sistema de vigilancia de la CHJ falló el día de la dana

El 29 de octubre de 2024 fue un día complicado. Para unos más que para otros. Para las comunicaciones, desde luego, lo fue. Durante todo ... el día se acumularon los fallos, hasta el extremo de que en el 112 las llamadas no entraban con normalidad. Precisamente ese día. Estos problemas de comunicación también afectaron a otros organismos, algunos tan tremendamente importantes como la Confederación Hidrográfica del Júcar. En un correo remitido por el organismo de cuenca al Centro de Control de Emergencias a las 9.56 horas, la sala del Sistema Automático de Información Hidrológica, el ya famoso SAIH, avisó a l'Eliana de que el teléfono no funcionaba.

«Les informamos de que el número de teléfono de contacto habitual del SAIH de la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentra temporalmente fuera de servicio. Hasta nuevo aviso, agradecemos que utilicen los siguientes números de teléfono para cualquier comunicación», indica el correo, en el que desde el SAIH trasladan otros dos números para poder hablar con la sala que debería haber sido los ojos y los oídos del organismo de cuenca, encargado de controlar ríos y caudales.

Y no es que no se hubieran preparado. En otro de los correos facilitados por la CHJ a la comisión de investigación de la dana que se seguirá en les Corts, se puede leer cómo el SAIH facilitó números de teléfono del técnico de guardia y del técnico 24 horas el día 28 de octubre. Ambos teléfonos, eso sí, atenderían 24 horas. Horas más tarde, a primera hora del fatídico 29, se avisó de que el fijo no funcionaba, según publica 'Las Provincias'.

El de la CHJ no fue el único teléfono que falló durante esa jornada. El pasado mes de mayo, un técnico de Emergencias declaró en el juzgado que una de cada diez llamadas que llegaban al 112 no se escuchaban. Las incidencias, dijo, comenzaron a primera hora, tal como ocurrió en la sede de la CHJ, situada en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. El motivo, según apuntó, pudo ser meteorológico. La plataforma de comunicaciones dispone de cuatro circuitos de entrada y salida. Cada circuito son 30 líneas de teléfono. En total, unas 120. Pero no van todos al mismo centro, la recepción de las llamadas está «diversificada». Dos de los circuitos funcionan por fibra óptica y el resto por radio. Uno de ellos tenía graves incidencias desde esa mañana. De hecho, una de cada diez llamadas entraba sin audio, según ha relatado. Lo que hicieron fue bloquear uno de esos circuitos.