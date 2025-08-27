Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio
El incendio, próximo a la vía, obligó a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).
EP
Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:50
Adif ha restablecido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras su interrupción durante algo más de una hora debido ... a un incendio próximo a las vías en el tramo entre la estación de Guadalajara Yebes y Brihuega, en la provincia de Guadalajara.
Según han informado Adif y Renfe en sus redes sociales, hay al menos dos trenes afectados que han tenido que retroceder hasta Brihuega.
Asimismo, dos trenes procedentes de Barcelona con destino a Madrid han sido detenidos en estaciones intermedias, acumulando retrasos por encima de los 60 minutos.
En sentido contrario, dos trenes con salida programada de Madrid hacia Barcelona no llegaron a salir de Atocha, por lo que permanecieron en la estación hasta el restablecimiento de la circulación.
La interrupción también ha afectado a otras rutas transversales, como la de Pamplona a Madrid, cuyo tren con salida de la capital navarra a las 15.08 horas se tuvo que detener en Calatayud, o el AVE de Barcelona o Sevilla, que se paró en Zaragoza.
