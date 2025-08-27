Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tren de la línea AVE EP

Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio

El incendio, próximo a la vía, obligó a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:50

Adif ha restablecido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras su interrupción durante algo más de una hora debido ... a un incendio próximo a las vías en el tramo entre la estación de Guadalajara Yebes y Brihuega, en la provincia de Guadalajara.

