Suchard reivindica el valor de lo artesanal en su anuncio de Navidad

'Son todas Navidades' reivindica con una emblemática técnica de animación los diferentes modos de vivir las fiestas

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:57

Valorar lo artesanal, pero sin perder de vista los nuevos tiempos. Ese es el mensaje subyacente en el anuncio de Navidad de Suchard, que recupera ... en este 2025 la animación stop motion, una legendaria técnica que revolucionó el cine en las décadas de los 60, 70 y 80.

