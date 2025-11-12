Suchard reivindica el valor de lo artesanal en su anuncio de Navidad

Valorar lo artesanal, pero sin perder de vista los nuevos tiempos. Ese es el mensaje subyacente en el anuncio de Navidad de Suchard, que recupera ... en este 2025 la animación stop motion, una legendaria técnica que revolucionó el cine en las décadas de los 60, 70 y 80.

El spot se titula 'Son todas Navidades', y refleja algunas de las diferentes maneras de vivir las Navidades en España: en casa, viajando, con tradiciones de siempre o nuevas costumbres que se suman a ellas. Porque, aunque las formas de celebrarlas cambien, si hay amor, cariño (y Suchard), son siempre Navidades. Y para predicar con el ejemplo, en vez de centrarse en sus célebres tabletas de turrón, la marca pone el foco en sus bombones como una forma de adaptarse a los nuevos tiempos y de celebrar la Navidad sin perder el sabor tradicional.

La campaña cuenta con la participación de Mafalda Cardenal, popular especialmente entre la Generación Z, que debuta por primera vez como actriz. La técnica de animación stop motion sigue un proceso laborioso y minucioso que consiste en fotografiar y manipular físicamente los objetos en cada fotograma. Al reproducir la secuencia de imágenes, se crea la ilusión de movimiento. Su secreto reside en la magia que sucede entre un fotograma y el siguiente, y se empleó hace décadas en títulos emblemáticos como 'Jason y los argonautas', 'Los viajes de Simbad', 'Furia de titanes', 'El imperio contraataca', 'Willow', 'Pesadilla antes de Navidad' o 'La novia cadáver'.