Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya

Junto a la parada del tren de Atxurbe, en Güeñes, apenas hay media docena de casas. Al otro lado de las vías hay una empresa ... de carbones y leña y unos huertos y unas pocas casetas rurales. Por aquí pasa muy poca gente caminando. Hace una semana los vecinos de los inmuebles situados en la zona se sobresaltaron al escuchar gritos que venían de la zona de las vías.

Varios residentes de los edificios se asomaron a la ventana y vieron a un individuo corriendo con los pantalones a la altura de los muslos. Le seguía el propietario de la finca. Este individuo cultiva en sus terrenos frutas y verduras. Los vecinos explican que le dedica horas y horas a su parcela, que cuida con mimo. Tiene también allí una pequeña cabaña en la que guarda sus utensilios, protegida por un perro, y una pequeña tejavana que da refugio a un poni, con el suelo cubierto de paja. Fue allí donde supuestamente el vecino sorprendió a un extraño abusando sexualmente de su animal. El sujeto salió corriendo con los pantalones a la altura de las rodillas, según explica una pareja del sur de España que vive desde hace poco en la zona. El agricultor corría detrás del intruso para tratar de detenerle. «Desde que estamos aquí hemos visto cosas muy extrañas», confiesa la pareja.

Varios vecinos llamaron a la Policía. El individuo acabó siendo identificado por una patrulla de la Ertzaintza. Los residentes de la zona de Atxurbe están preocupados porque habían visto horas antes a este mismo sujeto deambulando por la zona. «Iba de un lado para otro» –insisten– buscando lugares en los que robar». Realizan esta afirmación porque –recalcan– es «un viejo conocido de la zona» que ya había sido sorprendido robando lo que podía, según informa El Correo.

Los vecinos están preocupados porque, más allá de los robos, insisten en que en las inmediaciones hay un campo de fútbol que frecuentan muchos niños. Lo ocurrido es grave, apuntan los residentes. Pero lo que realmente les inquieta es la integridad de los niños y adolescentes que pasan por la zona todos los días.