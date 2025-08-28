Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la zona de Güeñes en la que un individuo abusó sexualmente de un poni. D. Olabarri

Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya

El propietario de la finca le encontró en una de sus tejavanas y el intruso salió corriendo con los pantalones a la altura de las rodillas

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:44

Junto a la parada del tren de Atxurbe, en Güeñes, apenas hay media docena de casas. Al otro lado de las vías hay una empresa ... de carbones y leña y unos huertos y unas pocas casetas rurales. Por aquí pasa muy poca gente caminando. Hace una semana los vecinos de los inmuebles situados en la zona se sobresaltaron al escuchar gritos que venían de la zona de las vías.

