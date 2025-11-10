Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Audiencia de Guipúzcoa acogerá la vista oral esta semana. Iván Montero

Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años

El varón, que será juzgado el miércoles y el jueves en la Audiencia de Guipúzcoa, está acusado también de vejaciones a un hijo con una discapacidad del 65%

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:52

Comenta

«Inútil», «loca», «gilipollas», «no vales para nada», «te voy a mandar a tomar por c...». Expresiones así habría lanzado un vecino de Donostia a ... la que durante cuatro décadas fue su mujer, con la que tiene dos hijos en común y a la que habría llegado a violar en una ocasión en la última década. La Fiscalía de Guipúzcoa pide para este hombre unas penas que suman 19 años de cárcel por los delitos de agresión sexual y varios tipos de maltrato y vejaciones injustas, como empujones, tirones de pelo, golpes en las manos o agarrones del cuello. El acusado será juzgado este miércoles y jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Guipúzcoa.

