Mullaly tiene 63 años y asumirá el cargo formalmente en enero. Agencias

Sarah Mullally, feminista y a favor de la diversidad, primera mujer que dirige la Iglesia Anglicana

Enfermera de 63 años, tiene dos hijos y ha apoyado al pueblo judío tras el atentado en Manchester del jueves en el que murieron dos personas

Julia Fernández

Julia Fernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:31

La Iglesia Anglicana ya tiene por fin a su nuevo líder espiritual. El Gobierno británico ha anunciado que Sarah Mullally será la nueva arzobispo de ... Canterbury. Sustituye en el cargo a Justin Welby, que se vio obligado a renunciar hace casi un año, en noviembre del año pasado, por su gestión de los abusos sexuales a menores en campamentos cristianos. Mullally se convierte así en la primera mujer que asume este cargo, que le da poder ante todos los anglicanos del mundo y que también le otorga un asiento en la Cámara de los Lores. Se trata de un hito histórico que llega 11 años después de que esta iglesia permitiera a las mujeres convertirse en obispos. Y también un movimiento que se esperaba desde hae tiempo.

